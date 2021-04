Calciomercato Milan, caccia al bomber | Vlahovic e scambio: tripla opzione

Il Milan pianifica il calciomercato in vista della prossima stagione e non vuole farsi trovare impreparato in attacco. Paolo Maldini prepara un colpo giovane e importante

Il Milan si avvia al finale di stagione con la chiara intenzione di blindare la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri vogliono accedere assolutamente alla massima competizione europea dove sono riusciti a splendere in molte occasioni nella loro storia, ma pensano anche a pianificare il calciomercato, nell’ottica di una rosa da creare tramite un mix di giovani talenti e calciatori più esperti.

Paolo Maldini si guarda attorno e vuole farsi trovare pronto a cogliere le occasioni sul calciomercato. In tal senso, i radar del dirigente rossonero sono puntati verso Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina sta dimostrando tutte le sue qualità in questa fase della stagione. Ha caricato sulle sue spalle l’attacco viola e sembra pronto a sbarcare in una big. Il Milan è in prima fila, ma ora Commisso è pronto a blindarlo con il rinnovo di contratto e triplicando l’attuale ingaggio da 400 mila euro. L’operazione potrebbe rivelarsi dunque più costosa di quanto preventivato, anche perché si profila un’asta con Borussia Dortmund e Roma, che seguono con grande interesse il bomber.

Calciomercato Milan, non solo Vlahovic: nel mirino Scamacca e Edouard

Per questo, il Milan si guarda intorno e, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, restano nel mirino altri due nomi che potrebbero fare decisamente comodo ai rossoneri. Il primo è Gianluca Scamacca, già seguito con grande attenzione già a gennaio e che a sprazzi sta dimostrando le sue grandi potenzialità al Genoa.

Da vagliare con grande attenzione nelle prossime settimane anche la pista che porta a Odsonne Edouard. Il bomber del Celtic ha accumulato numeri impressionanti in Scozia. Di lui vi riportavamo già alcuni mesi fa in ottica rossonera, sottolineando l’alta valutazione dell’attaccante. L’operazione potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio. Il cartellino di Diego Laxalt potrebbe essere inserito nell’operazione in modo da abbassare i costi totali dell’affare.