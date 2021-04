Dusan Vlahovic è il nome caldo del calciomercato, Juve e Milan lo vogliono, ma in Serie A spunta un nuovo incontro

Letteralmente rinato dopo un avvio di stagione complicato, Dusan Vlahovic è una delle poche liete della Fiorentina. Grazie alla doppietta realizzata contro l’Atalanta, l’attaccante serbo ha raggiunto quota 15 reti in campionato. Un bottino decisamente prestigioso che lo ha portato ad essere uno dei calciatori più seguiti in vista della prossima sessione di calciomercato. Consapevole di un possibile assalto al suo gioiello, Rocco Commisso vorrebbe rinnovare il contratto del 21enne, in scadenza a giungo 2023, con un adeguamento importante. Le sirene di Juventus e Milan (si è parlato di un possibile scambio con Leao per avere un vice Ibra) iniziano già a farsi sentire, ma l’ex Partizan può vantare anche altri estimatori, all’estero, ma non solo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus e Milan, la Roma non molla Vlahovic

Tra i primi club ad interessarsi al giocatore, la Roma ha già avuto due incontri con l’entourage del bomber viola che, secondo ‘il Romanista’, avrebbe già fatto sapere di essere lusingato dell’interesse giallorosso, concretizzatosi in un’offerta d’ingaggio da 2 milioni di euro più bonus. Ma c’è di più. Secondo il quotidiano capitolino, infatti, entro una settimana sarebbe in programma un nuovo incontro con gli agenti di Vlahovic per tentare di definire una strategia comune. Ad oggi, Tiago Pinto non può ancora avere certezze sul budget da investire sul mercato e, a suon di gol, la valutazione del calciatore rischia di superare i 35-40 milioni di euro.