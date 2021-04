Le dichiarazioni di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, nei radar da tempo soprattutto alla Juventus sul mercato

Manuel Locatelli pronto al grande salto. Il talento del Sassuolo e della Nazionale italiana è destinato a lasciare l’Emilia questa estate per approdare in una big del calcio internazionale. L’ex Milan è seguito da tempo soprattutto dalla Juventus, ma occhio anche a possibili inserimenti dall’estero per il suo cartellino, valutato intorno ai 35 milioni di euro dai neroverdi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, pericolo Locatelli: “Giocare all’estero è un’opzione”

Locatelli, in un intervista al ‘Corriere dello Sport’, ha svelato i suoi obiettivi per il futuro: “Sono pronto per una grande. Sono cresciuto e sono pronto. Rispondere ad una richiesta dall’estero? Perché no? Giocare all’estero per me è un’opzione e in questo momento non mi precludo niente. Non mi piace parlare tropo di mercato anche perché di questo si occupano i miei agenti e i dirigenti del Sassuolo. Non so se questo sarà il mio ultimo anno qui o cosa mi riserva il futuro. Quando e se ci saranno delle opportunità, le valuteremo tutti insieme. Il mio obiettivo è andare all’Europeo, poi giocare in Champions League e infine vincere un trofeo”.

Locatelli si sofferma anche sui rumors insistenti sulla Juve: “Fa parte del mio lavoro e significa che ho alzato il mio livello. Certi attestati di stima e interessamento di grandi società aumentano le mie motivazioni e mi fanno capire che sono sulla strada giusta”.