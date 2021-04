Calciomercato Juventus, affare Locatelli: c’è la data

Calciomercato Juventus, i bianconeri decisi a giocare d’anticipo per chiudere col Sassuolo per Locatelli: ecco quando la fumata bianca

Tra i principali obiettivi della Juventus per la prossima stagione c’è Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo si è imposto anche in Nazionale, il giocatore era già nel mirino nel passato mercato estivo ma non si è trovata la quadra con i neroverdi. I quali però, dopo la grande stagione dell’ex Milan, sanno che quasi sicuramente non riusciranno a trattenerlo.

L’obiettivo è chiudere l’affare, stando a ‘Tuttosport’, giocando d’anticipo sulla concorrenza. Dunque, si proverà a raggiungere la fumata bianca in prossimità della finale di Coppa Italia, che si giocherà proprio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ‘casa’ del Sassuolo. Gli emiliani sarebbero disponibili a ragionare anche sull’inserimento di contropartite, in particolare piacciono molto il giovane regista Fagioli e il laterale Frabotta. La proposta di acquisto che hanno in serbo i bianconeri potrebbe essere quella di un prestito a lunga scadenza come già fatto per Chiesa.