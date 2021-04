Calciomercato Juventus, i bianconeri spingono forte per il ritorno di Moise Kean: Paratici segue una doppia strategia

Grandi manovre in casa Juventus, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Con il futuro di Dybala in bilico e quello di Morata ancora da definire del tutto, i bianconeri pensano a un rinforzo di spessore e le idee stanno iniziando a convergere sul ritorno del grande ex Moise Kean. Trattativa difficile, ma Paratici e la dirigenza vogliono fare tutto il possibile per riportare ‘a casa’ il classe 2000, ceduto due anni fa all’Everton. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, scambio o prestito ‘lungo’ per Kean: la richiesta dell’Everton

In prestito al Psg, l’attaccante è finalmente esploso. I parigini vorrebbero trattenerlo, anche se sembrano maggiormente impegnati al momento sul fronte dei rinnovi di Mbappe e Neymar. E se pure un’altra ipotesi porterebbe alla permanenza di Kean a Parigi e a un nuovo assalto a Icardi, le premesse per il ritorno a Torino del giovane attaccante della Nazionale potrebbero esserci. A lui piacerebbe tornare in bianconero, Raiola sta lavorando sottotraccia per trovare un compromesso tra Juve e Everton. Paratici e Cherubini, intanto, come illustrato da ‘Tuttosport’ pensano a una doppia strategia. Ossia, proporre ai Toffees un prestito ‘lungo’ con futuro riscatto, come fatto con Chiesa, oppure imbastire degli scambi. I bianconeri vorrebbero mettere sul piatto Rabiot o Ramsey, un tipo di trattativa che non entusiasmerebbe gli inglesi. I quali sarebbero disposti a dire di sì nel caso in cui si parlasse di Demiral. Nelle prossime settimane sarà più chiaro su quale fronte ci saranno maggiori probabilità di successo.