Calciomercato Juventus, esonero Pirlo | Dalla Spagna: chiamata a Zidane!

Tornano ad essere ore e giorni piuttosto movimentati in casa Juventus in vista della ripresa del campionato e di un finale di stagione che si preannuncia cruciale per il futuro del club. A tenere banco in queste ore sono soprattutto due questioni: le nuove positività al Covid dei giocatori rientranti dalle Nazionali e il caso riguardante McKennie, Arthur e Dybala. Come raccontato da Calciomercato.it, oltre alla multa per aver violato le norme anti-Covid, il club bianconero sta seriamente considerando l’esclusione dei tre calciatori dalla lista dei convocati per il derby col Torino. Si profila così un’altra vigilia piuttosto infuocata per Pirlo, che non può più fallire dopo il ko con il Benevento per non compromettere ulteriormente anche l’ingresso alla prossima Champions League. Dalla Spagna, nel frattempo, arrivano nuovi rumors ed indiscrezioni riguardanti proprio la panchina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: esonero Pirlo | Terza chiamata a Zidane!

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘diariomadridista’, la Juventus avrebbe chiamato per la terza volta nel corso della stagione Zinedine Zidane. Il club bianconero non è soddisfatto dell’andamento della stagione e del lavoro dell’esordiente Pirlo che, stando al portale, verrà esonerato al termine della stagione per poi puntare a portare il tecnico francese in panchina il prossimo anno. Inoltre, la società sarebbe addirittura disposta a dare “pieni poteri” all’ex centrocampista della Juve per rivoluzionare la rosa secondo le sue esigenze. Come noto, Zidane è da tempo la prima scelta del presidente Agnelli. Staremo a vedere.