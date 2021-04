CM.IT | Juventus, Arthur, McKennie e Dybala verso la non convocazione

La Juventus sta seriamente considerando l’esclusione di Arthur, McKennie e Dybala dalla lista dei convocati per il derby col Torino

La Juventus, come anticipato da Calciomercato.it, sta valutando serie sanzioni disciplinari nei confronti di McKennie, Dybala e Arthur. I tre, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sono stati identificati dai carabinieri nell’abitazione dello statunitense nel corso di una cena con circa dieci persone, sei delle quale presenti nei verbali delle forze dell’ordine. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Oltre alla multa per aver violato le norme anti-Covid, i tre potrebbero subire ulteriori provvedimenti dal club bianconero, che sta seriamente considerando la loro esclusione dalla lista dei convocati per il derby col Torino in programma sabato. La scelta sarà resa nota nelle prossime ore e, ovviamente, spiegata da Andrea Pirlo nella conferenza stampa di domani. Dalla Continassa filtra il nervosismo della Vecchia Signora per l’accaduto e la volontà di rispondere in maniera dura.