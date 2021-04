Juventus, dopo Demiral anche Bonucci positivo. Fonti Asl confermano: “Non è un focolaio, ok alle gare con Torino e Napoli”

“Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”: questo il comunicato con il quale la Juventus ha certificato che Bonucci non ci sarà nei prossimi impegni del club bianconero. Un’assenza pesante, che fa il paio con quella di Demiral, anch’egli colpito da Covid nel ritiro della sua nazionale.

Per Andrea Pirlo continua la striscia di calciatori colpiti da coronavirus:: Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Weston McKennie, Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur, ed ora anche Demiral e Bonucci.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

“Non è un focolaio, non ci sono gare a rischio”

Calciomercato.it ha immediatamente sondato la Asl di Torino, sondando eventuali rischi per i prossimi impegni della Juventus. “Bonucci e Demiral incidono zero sul gruppo squadra – spiegano fonti interne all’autorità sanitaria del capoluogo piemontese – perché il contagio nelle nazionali non può esser equiparato come nel contagio in squadra. Questo il motivo per cui si può tenere unito il gruppo, al momento. Quindi, non ci sono rischi per le prossime gare”

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Fava: “Ronaldo sta forzando la mano, Aouar da prendere subito”

Al momento, quindi, da parte dell’Asl c’è serenità, vista la provenienza del contagio e la possibilità di tenere in isolamento gli attualmente positivi, senza che ne risenta il gruppo-squadra.