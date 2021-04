Sanzioni in arrivo per i tre giocatori della Juventus: sorpresi dai carabinieri durante una festa nella villa del centrocampista statunitense

Non solo la positività al Covid-19 riscontrata da Demiral nel ritiro della Nazionale turca e rientrato nelle scorse ore a Torino. Altro ‘fuoriprogramma’ per la Juventus, a due giorni dal fondamentale derby di campionato contro il Torino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Protagonisti in negativo della vicenda Dybala, Arthur e McKennie, sorpresi dai carabinieri nella serata di mercoledì a violare il coprifuoco e le disposizioni relative al Covid-19. I tre giocatori bianconeri, in compagnia di altri amici e conoscenti, stavano partecipando ad una festa nella villa in collina a Torino del centrocampista statunitense ex Schalke 04. Intorno alle 23.30 l’intervento delle forze dell’ordine: tutti i presenti andranno incontro ad una sanzione con Dybala, Arthur e McKennie che saranno multati anche dalla società bianconera. Non il modo migliore per la Juventus e Pirlo per preparare i prossimi e decisivi impegni in campionato, al ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali.