Fabiana Della Valle è intervenuta su CMIT TV per parlare del mercato della Juventus: focus su Aguero, Dybala e Morata

A CMIT TV è intervenuta Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport che ha fatto il punto sul mercato della Juventus. In primo piano la questione Aguero: “La Juve si è portata avanti perché comunque si muove sempre in anticipo e ha contattato l’entourage di Aguero vista la notizia dell’addio al Manchester City che era nell’aria da tempo. Da qui a dire che la Juve prenderà Aguero è difficile, non sappiamo neanche che stagione sarà per la Juventus. Certo si porta avanti perché a determinate condizioni, soprattutto in prospettiva di cessioni, si è già mossa per sondare il terreno. E’ tutto da vedere anche perché il Barcellona è un avversario insidioso, più del Psg, soprattutto perché c’è il forte legame con Messi che però non è sicuro che rimanga al Barcellona“.

DYBALA – “Partiamo dal presupposto che alla Juventus manca un attaccante. Ma la caratura di chi arriverà, dipende dalle cessioni. Se restano tutti, è difficile ipotizzare l’arrivo di Aguero. La Juve però si sta muovendo e dalle parole di Nedved mi sembra di capire che eventuali offerte saranno valutate. Anche se la vedo difficile che arrivino offerte per un calciatore che nel 2022 andrebbe in scadenza. E’ una situazione spinosa. Mi aspetto comunque che la Juve può prendere Aguero soltanto con una cessione eccellente che può essere quella di Dybala o di Ronaldo stesso. Al momento Ronaldo resta ma senza Champions è difficile che possa rimanere a Torino. Il suo futuro è sempre un’incognita”.

CENTROCAMPO – "L'obiettivo è principale è Locatelli che Pirlo voleva già nello scorso mercato. Credo che tornerà alla carica perché è quello che manca alla Juventus, anche se anche per Pirlo dipenderà dai risultati. Adesso direi Locatelli che è pallino di Pirlo ed è anche un obiettivo non economico ma alla portata".

Calciomercato Juventus, Della Valle sui senatori: da Buffon a Chiellini

Fabiana Della Valle parla anche del futuro dei senatori e di Ronaldo: “Chiellini è molto dubbioso per le sue condizioni fisiche. I problemi non lo hanno abbandonato anche quest’anno: sta valutando, non è escluso un’altra stagione ma in questo momento è molto più probabile che lasci che continui. Buffon potrebbe andare ad un’altra squadra: dopo la partita con il Barcellona è scattato qualcosa nella sua testa e sta pensando di chiudere la carriera in un altro club e andare avanti 1-2 anni. Dipenderà anche dalle offerte che arriveranno. Parma? Difficile dirlo, credo che preferirebbe andare all’estero. Lo affascina di più l’idea di andare di andare all’estero”.

DONNARUMMA – “E’ complicato perché è molto legato al Milan, ma se si complicano le cose, considerando anche i buoni rapporti tra Raiola e la Juventus, se dovesse andare via a zero non è una situazione così impossibile. La Juventus ci sta lavorando per farsi trovare pronta, poi toccherà cedere Szczesny“.

MORATA – “L’idea è di rinnovare il prestito per avere più tempo per valutare un eventuale riscatto o rinegoziare con l’Atletico Madrid”.