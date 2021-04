La Juventus ha reso nota la positività di Demiral, impegnato nei giorni scorsi con la Nazionale Turca. Il difensore è rientrato a Torino

Dopo le indiscrezioni dalla Turchia nella giornata di ieri, è arrivata l’ufficialità della positività al Covid-19 di Merih Demiral. E’ stata la Juventus oggi a rendere nota la notizia sul difensore turco, tornato in Italia dopo la parentesi in Nazionale. Il giocatore, oltre al derby con il Torino, salterà anche le prossime gare di campionato con Napoli e Genoa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Il comunicato del club bianconero sull’ex Sassuolo: “Merih Demiral, a causa della riscontrata positività al Covid 19 avvenuta mentre era in ritiro con la nazionale turca in data 26 marzo 2021, è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità competenti e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il J|Hotel“.