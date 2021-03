Juventus, dalla Turchia: Demiral positivo al Coronavirus

Demiral positivo al Coronavirus secondo le notizie provenienti dalla Turchia; ancora nessun commento dalla Juventus

La Juventus fa i conti con la positività al Coronavirus di Merih Demiral. La notizia è stata divulgata dai media turchi in attesa di comunicazioni ufficiali dalla Federazione turca e dalla Juventus, con il club bianconero che al momento ha preferito non commentare. Il difensore sarebbe positivo al Covid-19 da giovedì scorso e non potrà dunque partecipare agli impegni della sua Nazionale.

In base ai tempi minimi per la negativizzazione, Demiral potrebbe saltare il derby con il Torino e anche il recupero col Napoli di mercoledì prossimo. Non ci sono ancora informazioni certe, inoltre, sul suo eventuale ritorno a Torino, per il quale servirebbe un volo speciale e attrezzato per il trasposrto di passeggeri positivi al virus. In caso contrario, Demiral attenderebbe in Turchia la negativizzazione dei prossimi tamponi.