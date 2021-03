Il calciomercato Juventus continua a ragionare sull’affare Dybala-Pogba, ma un’altra ipotesi è lo scambio tra van de Beek e Rabiot

Con il contratto in scadenza a giugno 2022, Paul Pogba non ha fatto passi avanti per il rinnovo col Manchester United. Il divorzio a fine stagione sembra quasi inevitabile. Gli inglesi non possono infatti rischiare di perderlo tra un anno a costo zero come già avenuto quando il centrocampista era solo una giovane promessa. Ormai da tempo, molteplici sono i club pronti a trattare il suo acquisto. Tra questi figura sempre la Juventus, che con lo United pensa di imbastire anche un’altra operazione a centrocampo.

Calciomercato Juventus, scambio van de Beek-Rabiot con lo United

Forti di un rapporto privilegiato col giocatore e il suo agente Raiola, i bianconeri, riporta ‘Tuttosport’, si stanno muovendo sottotraccia per superare la concorrenza di Real Madrid e PSG. Resta in piedi il possibile scambio tra Pogba e Dybala, già paventato due stagioni fa. Infine, un altro giocatore che può diventare protagonista di un ‘baratto’ sarebbe Donny Van de Beek, per il quale può essere proposto il cartellino di Adrien Rabiot. Resta quindi caldo l’asse che collega Torino e Manchester.