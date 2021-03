Dalla Spagna aggiornamenti sul futuro di Dybala: per l’attaccante della Juventus pronto il derby tra Inter e Milan

Paulo Dybala è uno dei tanti punti interrogativi che accompagna il finale di stagione della Juventus. L’attaccante argentino è ancora fermo per infortunio e ferma è anche la trattativa per il rinnovo: in scadenza di contratto a giugno 2022, l’entourage della Joya non ha avuto nuovi contatti con la Juventus come raccontato da Calciomercato.it.

Il numero 10 bianconero è adesso concentrato sul ritorno in campo ma ovviamente a breve arriverà il momento delle decisioni anche sul futuro. Decisioni che potrebbero portarlo lontano da Torino: non è scontato, ma è altamente probabile che se non dovesse sbloccarsi la trattativa per il rinnovo, con il contratto in scadenza soltanto tra un anno la Juventus decida di ascoltare le offerte per l’argentino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Inter e Milan su Dybala

Tra le proposte che potrebbero arrivare per Dybala ci potrebbero essere anche quelle di Inter e Milan. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, infatti, le due compagini italiane sarebbero pronte a sfidarsi per portare l’argentino a Milano. I nerazzurri hanno corteggiato la Joya già in passato, mentre per i rossoneri si tratterebbe del rinforzo giusto per fare il salto di qualità.

Di certo l’eventuale interesse non sarebbe poi facile da tramutare in una trattativa e ancora di più in un’intesa. Al di là delle reticenze bianconere a rinforzare delle dirette concorrenti, c’è da fare i conti con le pretendenti straniere su tutte – riporta lo stesso sito – il Psg di Pochettino che già lo aveva cercato ai tempi del Tottenham.