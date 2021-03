Diversi club italiani sono a caccia di un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Dalla Juventus all’Inter fino al Milan: pazzi per Audero

La prossima potrebbe essere una campagna acquisti estiva ricca di sorprese per quanto riguarda i portieri. Le situazioni incerte non mancano, soprattutto tra le big del campionato di Serie A. In casa Milan andrà presto risolto il caso legato al rinnovo di Gigio Donnarumma, con le parti ancora distanti nonostante la volontà di proseguire insieme. La Juventus, al netto di un Buffon che potrebbe essere di nuovo ai saluti, riflette anche sul destino di Szczesny, mentre l’Inter da tempo è a caccia di un nuovo estremo difensore alla luce della carta d’identità dell’ottimo Handanovic.

Calciomercato, super asta per Audero: dalla Juventus all’Inter

In questo contesto potrebbe spicca il nome di Emil Audero, portiere della Sampdoria che sta facendo molto in blucerchiato. Il classe 1997 italo-indonesiano, secondo quanto riporta “La Repubblica” ha attirato le mire di praticamente tutti i top club italiani come Juventus, Milan, Inter e Roma, per la prossima estate, senza dimenticare anche società estere come il Paris Saint Germain che ha bisogno di forze fresche tra i pali. Una situazione che mette in posizione di favore la Sampdoria che inizia a pregustare l’asta per la prossima sessione di mercato.