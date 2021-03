Calciomercato Juventus, annuncio su Pogba | "Ti aspettiamo a Torino"

Il futuro di Paul Pogba continua a tenere banco nell’ambito del calciomercato internazionale. La pista per il ritorno del centrocampista francese alla Juventus surriscalda i tifosi

Paul Pogba è stato grande protagonista del match di ieri in Europa League contro il Manchester United. Il centrocampista ha messo in evidenza una prestazione di grande qualità contro il Milan ed è risultato decisivo per il passaggio del turno di fronte al club rossonero. La sua rete ha, infatti, marchiato il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Un colpo da biliardo da fermo, dopo un movimento in area di rigore, che ha lasciato senza scampo Gianluigi Donnarumma sul suo palo.

La classe di Pogba, al netto di qualche difficoltà avuta nelle ultime stagioni, è assolutamente fuori discussione. Il suo contratto è, però, in scadenza a giugno del 2022 e da tempo si parla di un possibile rinnovo con il Manchester United che non è mai arrivato. La Juventus continua a seguire da vicino le evoluzioni per il futuro del calciatore e c’è chi si sbilancia sul possibile colpo a centrocampo per la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, dal ritorno di Pogba ai pareri dei tifosi

Il profilo di Pogba è continuamente accostato al mondo bianconero. Negli ultimi giorni, vi abbiamo riportato a più riprese la possibilità che il centrocampista diventi uno dei principali obiettivi del mercato bianconero in mezzo al campo, soprattutto se contestualmente dovesse andare via Cristiano Ronaldo, dando fiato alle casse bianconere.

Marcello Chirico, giornalista di ‘7 gold’, ha espresso tramite un tweet inequivocabile la sua visione sul futuro del centrocampista francese, giocando sulla maglia del Manchester United: “Dalle strisce oblique a quelle verticali il passo è breve. We’re waiting in Turin, Paul”. Sono molti i tifosi che nelle ultime ore hanno sottolineato questo particolare, esaltandosi per l’eventuale approdo del francese a Torino. Di seguito alcuni tweet sull’argomento.

Dalle strisce oblique a quelle verticali il passo è breve

We’re waiting in Turin, Paul. pic.twitter.com/KJaE0BlAKs — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) March 19, 2021

Come ti sta bene la maglia bianconera #Pogba — iam_liuk (@IamLiuk) March 19, 2021