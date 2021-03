Il big in scadenza di contratto a giugno avrebbe scelto il Barcellona. Per Juventus e Inter salta quindi il grande colpo a parametro zero

E’, anzi era una grande ‘occasione’ di calciomercato. Una delle più importanti e più ghiotte visto che parliamo di un calciatore di spessore internazionale in scadenza di contratto a giugno. Il suo nome è Georginio Wijnaldum, 30enne nativo di Rotterdam di ruolo centrocampista, o meglio ‘regista’ in forza al Liverpool di Jurgen Klopp. E, come dicevamo, con il contratto che termina il prossimo 30 giugno. Obiettivo di Juventus e Inter, molto di più dei nerazzurri, l’olandese sarebbe però diretto al Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, rinnovo Dragusin: ecco quando si può chiudere

Calciomercato Juventus e Inter, dalla Spagna: Wijnaldum primo colpo della nuova Era Laporta

Secondo ‘todofichajes.com’, Winjaldum ha raggiunto un accordo con il club blaugrana valido a partire dell’anno venturo. Se tutto andrà per il verso giusto, sottolinea il portale spagnolo, il classe ’90 sarà il primo colpo del Barcellona 2021/2022 nonché della terza Era targata Laporta.