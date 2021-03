La Juventus pianifica il rinnovo del difensore romeno Dragusin: poste le basi dell’accordo, ecco quando si può chiedere

Sembra ormai essere sempre più a tinte bianconere il futuro di Radu Dragusin. Il giovane difensore centrale romeno è in scadenza di contratto con la Juventus a fine giugno e vi abbiamo raccontato quelle che sono gli sviluppi della trattativa tra il club bianconero e l’entourage del giocatore. Ci si aspettava un’accelerata della trattativa e così è stato. Vi avevamo raccontato come oggi ci sarebbe stato un nuovo incontro per definire il futuro del giovane difensore. E così è stato. Stando infatti a quanto raccolto da Calciomercato.it oggi sono state poste le basi per l’accordo del nuovo contratto.

CM.IT | Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Dragusin

Novità importanti sono attese la prossima settimana quando ci sarà un nuovo ulteriore incontro per chiudere l’accordo e trovare la definitiva quadratura del cerchio, così da arrivare alla fumata bianca. Per il giovane difensore è pronto un contratto quinquennale. Una mossa importante in casa bianconera, considerando il grande interesse di importanti club europei nei confronti del classe 2002. Dragusin infatti piace molto all’estero, in particolare a Lipsia e Newcastle, ma anche in Serie A, soprattutto all’Atalanta. E con i bergamaschi, complici anche gli ottimi rapporti tra le due dirigenze, non è escluso che si possa aprire una trattativa anche post-rinnovo, un po’ come fatto in passato con Romero e Spinazzola, prestati dai bianconeri al club orobico.

Sono dunque giorni sempre più caldi per quello che è il futuro del giovane difensore centrale dell’under-23 bianconera di Lamberto Zauli, ormai aggregato in pianta stabile alla prima squadra di Andrea Pirlo. Vi terremo aggiornati.