Juventus, rinnovo Dragusin: Lipsia, Newcastle e Atalanta interessate

Radu Dragusin continua ad essere in scadenza di contratto con la Juventus nel giugno prossimo: tre squadre lo cercano con insistenza

La Juventus di Andrea Pirlo sembra aver trovato la quadratura del cerchio e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La recente conquista della finale di Coppa Italia contro l’Inter del grande ex Antonio Conte e le vittorie in campionato che gli hanno permesso di recuperare terreno dalla vetta, sono segnali inequivocabili. Nonostante un gioco decisamente poco spettacolare, con un Pirlo ‘allegriano’, i numeri sono lì a dimostrare che i bianconeri hanno cambiato marcia, dopo un inizio di stagione decisamente complicato. E non poteva essere altrimenti, vista la rivoluzione che la società presieduta da Andrea Agnelli sta cercando di mettere in atto, puntando sui giovani di valore, vedi Chiesa, Arthur e Kulusevski, e sui pilastri della rosa, da Chiellini a Cristiano Ronaldo passando per Buffon e Cuadrado. Un cambio di rotta importante anche in panchina, dove spesso si sono seduti ragazzi del settore giovanile: Portanova, ora passato al Genoa, Fagioli e Radu Dragusin, solo per citarne alcuni. Senza dimenticare Gianluca Frabotta, ormai considerato l’alternativa a sinistra ad Alex Sandro. In questa occasione, focalizziamo l’attenzione sul 19enne centrale difensivo rumeno, in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso.

Calciomercato Juventus, Dragusin e il rinnovo: tre club all’assalto

Questa mattina, si è parlato di una possibile fumata bianca in arrivo tra la Juventus e l’entourage di Dragusin per il prolungamento contrattuale, attualmente in scadenza nel giugno 2021. Nelle scorse settimane, vi abbiamo parlato di una certa distanza ancora presente, ma la trattativa continua ad andare avanti. I bianconeri, però, dovranno guardarsi le spalle dalle squadre interessate al prodotto del vivaio. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Lipsia in Bundesliga e il Newcastle in Premier League sono opzioni concrete per il calciatore. I tedeschi, con ogni probabilità, perderanno Upamecano e, per sostituirlo pensano proprio al calciatore della Nazionale Under 21 della Romania. I bianconeri inglesi, di contro, stanno spingendo moltissimo per arrivare al calciatore, richiesta esplicita del manager Steve Bruce, visto che Federico Fernandez e Fabian Schaer sono in scadenza di contratto nel giugno prossimo. Dunque, Dragusin avrebbe sicuramente spazio. La terza pista porta in Italia, precisamente all’Atalanta. Col club bergamasco potrebbe aprirsi una trattativa diversa, partendo dal prolungamento con la Juventus per poi andare a trovare maggiore spazio in nerazzurro. Operazione in stile Romero e Spinazzola, per intenderci. In ogni caso, il club campione d’Italia in carica ha tutta l’intenzione di non lasciarsi sfuggire Dragusin, ma molto dipenderà anche dal progetto sportivo che avranno in mente per il ragazzo, desideroso di spazio. I colloqui proseguono, vi terremo aggiornati