Calciomercato Juventus, Pirlo esulta | Rinnovo in arrivo per Dragusin

La Juventus lavora al futuro e prova a blindare Radu Dragusin: rinnovo in vista per il centrale rumeno classe 2002

Dopo le difficoltà di inizio stagione, con un tecnico esordiente in panchina e tutte le complicazioni del caso, la Juventus sta trovando la propria quadratura. Andrea Pirlo ha acquisito esperienza alla guida dei campioni d’Italia, mettendo da parte alcuni integralismi tattici in favore di una cinicità che a Torino mancava dai tempi di Allegri. Un paragone, quello con il tecnico livornese, che Pirlo ha accolto con piacere e soddisfazione. Con l’aggiunta che la sua Juventus, camaleontica e trasformista, sa essere cinica e difensiva quando necessario e padrona del gioco contro avversari che lo permettono. Il raggiungimento della finale di Coppa Italia, dove i bianconeri incontreranno l’Atalanta, e la vittoria della Supercoppa Italia hanno cementato ancora di più le certezze del tecnico e del gruppo squadra. Intanto, gli uomini di mercato della Juventus lavorano ad un importante rinnovo in difesa.

Calciomercato Juventus, svolta Dragusin | Ora il rinnovo è davvero vicino

La punta di diamante della Juventus di queste ultime settimane è certamente la difesa. In Europa poche squadre, forse nessuna, possono vantare un parco difensori come i bianconeri: Chiellini, Bonucci, de Ligt e Demiral a cui va aggiunto anche il jolly Danilo. Inoltre, da diversi mesi, in pianta stabile con la Prima Squadra c’è anche Radu Dragusin. Il centrale rumeno classe 2002, che ha già esordito in Champions League, ha convinto staff tecnico e dirigenza. L’edizione odierna del ‘Corriere di Torino’ conferma quanto anticipato da Calciomercato.it: il rinnovo di Dragusin è ormai imminente.

La Juventus ha fretta di trovare un accordo con l’entourage del giovane difensore, perché il suo contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e già nel mercato di gennaio si era palesato l’interesse di diversi club europei. Come raccontato dalla nostra redazione, infatti, nel mercato invernale Lipsia e diversi club della Premier hanno tentato un primo approccio per Dragusin. La risposta di Paratici è stata negativa: Madama crede fortemente in questo giocatore e, non solo non lo cederà in tempi brevi, ma lo blinderà anche con un rinnovo del contratto. La difesa del futuro della Juventus è sempre più in 3D: con de Ligt, Demiral e Dragusin.