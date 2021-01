L’agente di Frabotta, Claudio Vigorelli, esterno della Juventus ha parlato a Calciomercato.it delle voci sul trasferimento a Cagliari

Quella di schierarlo al Meazza è apparsa come come una scelta anche azzardata: Andrea Pirlo, però, si è fidato ed ha raccolto una prestazione importante che ha contribuito alla vittoria della Juventus. Gianluca Frabotta è sceso in campo per l’undicesima volta in stagione, la decima in campionato, ha totalizzato 480 minuti ed ha conquistato anche la maglia della Nazionale Under 21. Un avvio di stagione che ha fatto ricredere gli scettici, quelli che avevano giudicato frettolosamente il suo arrivare dalla formazione baby bianconera.

Calciomercato Juventus, agente Frabotta fa chiarezza

La stima di Pirlo si è tradotta anche in scelte precise sul mercato, cancellando voci ed interessamenti, togliendo spazio a possibili soluzioni alternative. Per fare chiarezza sulla situazione di Frabotta, in esclusiva a Calciomercato.it, l’agente dell’esterno Claudio Vigorelli spegne le voci di un possibile trasferimento a Cagliari, declinate con il ritorno in bianconero di Pellegrini dal Genoa. “Non c’è nessuna trattativa né con il Cagliari né con altri club. Ho parlato con la dirigenza della Juventus: ci risulta che il ragazzo sia confermatissimo e stiamo lavorando per il rinnovo. Gode della stima di Andrea Pirlo, dell’area tecnica e della dirigenza”

“Allenamento dopo allenamento, Gianluca – spiega Vigorelli – sta crescendo e sta mostrando la sua dedizione. Anche ieri sera ha fatto bene il suo dovere. Sono gare che aiutano molto a crescere”.

Un accenno anche alla situazione di Antonino La Gumina della Sampdoria: “Anche in questo caso, abbiamo parlato con la società. Non c’è nessuna trattativa con altre squadre e sta trovando spazio con mister Ranieri che lo sta valorizzando”