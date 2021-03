Calciomercato Juventus, appuntamento mercoledì per rinnovo di Dragusin

Radu Dragusin, 19enne difensore, è in scadenza di contratto con la Juventus alla fine della stagione in corso

Solo quattro giorni fa, vi abbiamo parlato della fase che sta vivendo la trattativa tra la Juventus e Radu Dragusin per il prolungamento contrattuale, attualmente in scadenza il 30 giugno prossimo. Un momento di stand by, ma dopo l’eliminazione dei bianconeri di Andrea Pirlo dalla Champions League per mano del Porto, ci si attendeva una accelerazione nella trattativa. E pare che sarà proprio così, almeno stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it: l’appuntamento tra l’entourage del 19enne difensore centrale e i dirigenti del club presieduto da Andrea Agnelli è stato fissato per mercoledì prossimo.

Sul tavolo della discussione, oltre al nuovo accordo per il rinnovo e l’adeguamento dell’ingaggio, anche la questione alla quale tiene maggiormente il calciatore: il progetto tecnico per il futuro. Nel frattempo, è bene ricordarlo, Dragusin è libero di firmare per un’altra società in vista della prossima stagione e, come raccontato, le sirene estere si fanno sentire: Lipsia e Newcastle sono pronte a muovere passi importanti per accaparrarsi il roccioso difensore dell’Under 23 di Lamberto Zauli, ormai aggregato in pianta stabile alla rosa della prima squadra. Sono giorni caldi per il futuro di Dragusin, vi terremo aggiornati.