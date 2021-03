Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: ritorno di fiamma | C'è ottimismo

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a essere tema di discussione caldo in casa Juventus. Il campione portoghese potrebbe lasciare i bianconeri: una big è sempre più convinta dell’acquisto

Cristiano Ronaldo resta tema di discussione caldissimo in Italia e in tutto il mondo. Il campione portoghese ha vissuto un momento decisamente complicato dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto. L’attaccante non è riuscito a sfoderare una prestazione positiva, proprio in uno di quei match dove solitamente si esalta e fa pesare la sua qualità in campo. L’ex Real Madrid ha risposto ieri sul campo con una straordinaria prestazione contro il Cagliari.

Ronaldo ha trascinato i suoi con una magnifica tripletta nel primo tempo. Al netto delle polemiche per il mancato rosso dopo l’intervento su Cragno, ha giocato una gara ad altissima intensità e che ha zittito le critiche. Il tema legato al suo futuro resta, però, ancora decisamente caldo e non mancano i rumors a livello internazionale su un addio alla Juventus al termine della stagione. Dalla Spagna, in particolare, si concentrano sulla possibile pista che potrebbe riportare l’attaccante a vestire la maglia del Real Madrid.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Ronaldo supera il record di Pelé | “Ho ancora tanto da vincere con la Juventus”

Calciomercato Juventus, Real Madrid convinto del colpo Ronaldo: i dettagli

Già negli scorsi giorni, vi avevamo riportato la possibilità che Cristiano Ronaldo tornasse al Real Madrid al termine della stagione con la Juventus e abbiamo fatto il punto della situazione anche sulla pista PSG. Ora Josep Pedrerol, giornalista di ‘el chiringuito tv’, ha fatto il punto sul portoghese e il suo possibile ritorno tra i Blancos. Sottolinea come l’addio alla Juventus potrebbe verificarsi al termine della stagione e che il ritorno a Madrid sarebbe ben percepito dall’ambiente.

C’è bisogno che accadano diverse cose perché si concretizzi questa possibilità ed economicamente l’ingaggio di CR7 è difficilmente sostenibile in questo momento per il Real. In ogni caso, il club si sta preparando al grande colpo: è convinto che quest’estate potrebbe esserci il clamoroso ritorno. Regna l’ottimismo sul buon esito dell’affare che sarebbe assolutamente sconvolgente per il mercato italiano e internazionale.

Secondo quanto riporta ‘Marca’ nell’apertura di questa mattina, però, l’offerta di Jorge Mendes per il possibile ritorno di Cristiano Ronaldo non ha cambiato i piani del Real Madrid. Il club vuole andare avanti con l’acquisto di giovani giocatori e alcuni di quelli indicati nella tabella di marcia sono già più che consolidati, come Haaland e Mbappé. Vedremo se la pista Real Madrid si riscalderà nel prossimo futuro e se davvero si concretizzerà l’addio di Ronaldo alla Juventus.