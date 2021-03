Calciomercato Juventus, ritorno Ronaldo | Contatto con Mendes: i dettagli

La Juventus resta al centro delle dinamiche di calciomercato nelle ultime ore. Fa discutere in Italia e all’estero il futuro di Cristiano Ronaldo: gli aggiornamenti

La Juventus non sta vivendo un momento semplice: l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto rappresenta un tema cocente e il futuro dei bianconeri passa anche dalle dinamiche e dagli scenari sul calciomercato. In particolare, nelle ultime ore, continua a far discutere il futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese ha deluso non poco nella partita contro il Porto. Non è riuscito a essere letale come al solito in fase offensiva e realizzativa e pesa il suo errore di piazzamento in barriera.

Il contratto con la Juventus scade nel giugno del 2022, ma il suo futuro resta in bilico. Dopo i recenti insuccessi, infatti, entrambe le parti in causa potrebbero pensare alla separazione al termine della stagione e di certo le pretendenti non mancano. Nelle ultime ore, vi abbiamo riferito, infatti, dell’interesse da parte di PSG e Manchester United. Se dovesse decollare la pista che porta ai Red Devils si tratterebbe di un clamoroso ritorno per CR7. Attenzione, però, anche a un’altra pista che potrebbe surriscaldarsi nelle prossime settimane: di seguito tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, pista Real Madrid per il futuro di Cristiano Ronaldo

Secondo quanto riporta Josep Pedrerol, giornalista di ‘el chiringuito tv’, bisogna tenere d’occhio il Real Madrid per il futuro di Cristiano Ronaldo. I Blancos, infatti, avrebbero già avuto un contatto con Jorge Mendes per il ritorno del campione portoghese. L’agente ha parlato della possibilità in tono informale e Pedrerol sottolinea come non sappia che Cristiano sia al corrente di questi primi contatti. In ogni caso, il futuro di Ronaldo potrebbe essere tema caldissimo nelle prossime settimane e in tal senso non è affatto da scartare la clamorosa ipotesi di un ritorno al Real Madrid.