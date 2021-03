Nei prossimi mesi si capirà il futuro di Cristiano Ronaldo, al momento diviso su un paio di possibili strade in caso di addio. Spuntano due scambi di lusso in Europa

La bruciante notte dell’eliminazione in Champions contro il Porto ha posto inevitabili ombre anche su Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è finito sul banco degli imputati per la prestazione contro i connazionali, e complessivamente si si inizia ad interrogare sul suo futuro dopo tre anni di Juventus. CR7 ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e dalle parti della Continassa nessuno ha intenzione di mettere fretta sul cinque volte Pallone d’oro che ha peraltro un buon rapporto con Agnelli. L’attaccante lusitano ha voglia di rialzarsi e provare a mettere in bacheca gli ultimi obiettivi stagionali, prima di andare poi eventualmente a prendere una decisione sul proprio destino valutando pro e contro. In caso di addio sarà poi compito della dirigenza e di Jorge Mendes trovare la soluzione migliore.

Calciomercato Juventus, doppia soluzione per l’addio di Ronaldo

L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ traccia il quadro di un paio di possibili strade per l’addio di CR7. Con l’eventuale separazione ad un addio di anticipo dalla fine del rapporto potrebbe anche subentrare l’amato Manchester United, pista più percorribile di altre. Si potrebbe mettere in piedi uno scambio con l’ex Paul Pogba, voglioso di tornare a Torino, ed anche lui a scadenza 2022. Ad Old Trafford riprenderebbero volentieri Ronaldo anche se resta la differenza di ingaggi ed età da colmare.

La seconda chance riguarda il PSG, che per la verità guarda anche al papabile parametro zero Leo Messi in caso di addio al Barcellona. I parigini però sono tra i pochi a potersi permettere economicamente Ronaldo e Leonardo potrebbe provarci con uno scambio con Mauro Icardi. Sullo sfondo infine c’è la suggestiva ipotesi di un ritorno allo Sporting, in stile Tevez col Boca, che coinvolgerebbe diversi talenti biancoverdi. La compagine di Lisbona si affaccia ad un ritorno in Champions anche se l’impressione è che i tempi non siano ancora maturi per rivedere CR7 in patria.