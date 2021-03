CMIT TV | Juventus, stoccata a Ronaldo: “Investimento fallimentare”

L’eliminazione dalla Champions League mette Cristiano Ronaldo sotto i riflettori. A CMIT TV Emanuele Gamba parla dell’investimento da parte della Juventus sul portoghese ritenendolo fallimentare.

Secondo anno consecutivo fuori agli Ottavi di Champions League. La Juventus non riesce più a trovare la quadratura dei propri obiettivi e a mancare, in fase di prestazione, è proprio Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese non è stato incisivo nelle ultime gare europee e, anzi, è stato protagonista in negativo di episodi che hanno condizionato il risultato contro il Porto.

Juventus, Gamba: “Ronaldo completamente fallimentare”

Intervenuto alla tv di Calciomercato.it, Emanuele Gamba, giornalista de La Repubblica, ha bocciato completamente l’investimento della Juventus per acquistare Cristiano Ronaldo “L’arrivo di Ronaldo ha penalizzato alcuni dei giocatori in organico, come Dybala, Higuain, ma non solo. La Juventus al momento è una società con problemi finanziari, che in minima parte sono causa del Covid-19, ma in massima parte alle spese sostenute per trattenere Ronaldo. Alla luce dei tanti dati è corretto parlare di un’operazione completamente fallimentare”.