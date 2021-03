Voci sul possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo al PSG, arriva subito l’annuncio di calciomercato di Leonardo per il talento della Juventus

Tante ombre sul futuro di Cristiano Ronaldo. Le sue deludenti prestazioni di nelle ultime gare della Juventus, unite all’uscita anticipata dalla Champions League, hanno fatto scatenare molteplici indiscrezioni di calciomercato. Tra queste figurano quelle che lo portano lontano da Torino già dalla prossima estate. Tra i club più interessati al portoghese ci sarebbe anche il PSG, che al momento non vuole però confermare l’eventualità di una trattativa. Il dirigente Leonardo, infatti, ha fatto il punto sulle prossime mosse dei francesi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> SONDAGGIO CM.IT | Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: ecco su chi puntare!

Calciomercato Juventus, annuncio di Leonardo su Cristiano Ronaldo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione in attacco | Via Ronaldo, torna l’ex!

Chiaro il messaggio di Leonardo sulle prorità dei parigini: “E’ marzo, è un momento decisivo per i risultati della stagione. Non abbiamo nulla in relazione al futuro, tranne l’idea di prolungare coi giocatori che abbiamo già – spiega a ‘Rmcsport’ – Non c’è un contratto o un progetto per qualcosa. Siamo anche obbligati a misurare quali saranno i risultati finanziari di questa stagione. Parole di Laporta? Ha avuto la sua risposta. Non c’è più niente da dire, è passato, la vita va avanti”.

Infine, le parole su Ronaldo: “Quello che ci rende felici è che il PSG è quasi sempre in tutti i file. Va bene. La finestra di trasferimento è molto fluida, c’è movimento. Il PSG è molto desiderato in generale. Tutti i grandi giocatori sono legati al PSG, è una cosa che va valorizzata. Siamo sempre in grado di parlare con i grandi giocatori, che vorrebbero venire. Non ci sono trattative in corso per un nuovo giocatore”.