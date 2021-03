Juventus, Ronaldo supera Pele | Botta e risposta sui social

Botta e risposta sui social tra Cristiano Ronaldo e Pele visto che il portoghese ha battuto il record di gol di ‘O Rey’

La tripletta contro il Cagliari ha portato Cristiano Ronaldo a superare il record di gol in carriera di Pelé in partite ufficiali. Lo ha confermato lo stesso ‘O Rey‘, celebrando l’attaccante della Juventus con un post su Instagram: “Cristiano, la vita è un volo in solitaria. Ognuno fa il suo viaggio. E che bel viaggio che stai facendo! Ti ammiro molto e mi piace vederti giocare, questo non è un segreto per nessuno”. Poi parla del record e del suo rimpianto: “Congratulazioni per aver battuto il mio record di gol nelle partite ufficiali. Il mio unico rimpianto è non averti potuto abbracciare oggi. Lascio questa foto in tuo onore, con grande affetto, simbolo di un’amicizia che esiste da tanti anni“.

Juventus, la risposta di Ronaldo a Pele

Non si è fatta attendere la risposta di Cristiano Ronaldo nei confronti di Pelé, sempre su Instagram. Di seguito, il lungo post di CR7: “Le ultime settimane sono state piene di notizie e statistiche che mi considerano il miglior marcatore mondiale nella storia del calcio, superando i 757 gol ufficiali di Pelé. Anche se sono grato per quel riconoscimento, ora è il momento per me di spiegare perché non ho riconosciuto quel record fino a questo momento”.

Poi CR7 prosegue: “La mia eterna e incondizionata ammirazione per il signor Edson Arantes do Nascimento, come il rispetto che ho per il calcio della metà del XX secolo, mi ha portato a prendere in considerazione il suo punteggio di 767, ipotizzando i suoi 9 gol per il São Paulo State Team, così come il suo obiettivo unico per la squadra militare brasiliana, come obiettivi ufficiali. Il mondo è cambiato da allora e anche il calcio è cambiato, ma questo non significa che possiamo semplicemente cancellare la storia secondo i nostri interessi”.

Ancora un omaggio per Pelé da parte di Cristiano Ronaldo: “Oggi, quando raggiungo il traguardo ufficiale di 770.º nella mia carriera professionale, le mie prime parole vanno dritte a Pele. Non c’è giocatore al mondo che non sia cresciuto ascoltando storie sui suoi giochi, i suoi obiettivi e i suoi successi, e io non faccio eccezione. E per questo motivo, sono pieno di gioia e orgoglio quando riconosco l’obiettivo che mi ha messo in cima alla lista dei gol del mondo, superando il record di Pelé, qualcosa che non avrei mai potuto sognare mentre crescevo da bambino di Madeira”.

Ronaldo si è poi soffermato sui match con Juventus e Portogallo: “Ora non vedo l’ora di affrontare le prossime sfide! I prossimi record e trofei! Questa storia è ancora lontana dall’essere finita. Il futuro è domani e c’è ancora tanto da vincere per Juventus e Portogallo!”.