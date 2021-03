Cristiano Ronaldo protagonista contro il Cagliari: dopo il match messaggio social dell’attaccante della Juventus

Protagonista in campo dopo esserlo stato anche fuori negli ultimi giorni. Cristiano Ronaldo dà spettacolo in Cagliari-Juventus: sua la tripletta che decide il match, suo anche l’intervento su Cragno che ha scatenato le polemiche con le proteste rossoblù. L’attaccante portoghese dopo l’eliminazione in Champions ha fatto molto discutere per il suo futuro: CR7 sta riflettendo sul possibile addio alla Juventus, ma intanto sui social manda segnali alla squadra. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Cagliari-Juventus, rabbia Giulini: “Ronaldo da espulsione”

Dopo il post pubblicato ieri, anche oggi al termine della sfida della ‘Sardegna Arena’ ha voluto celebrare la vittoria bianconera con una storia pubblicata su Instagram. L’immagine è quella della squadra schierata prima del match, le parole non hanno bisogno di interpretazione: “Sempre insieme! – scrive Ronaldo – Fino alla fine”.