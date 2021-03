Cagliari-Juventus, il verdetto social: Cristiano Ronaldo da espulsione

Cagliari-Juventus, fa discutere il fallo di Cristiano Ronaldo su Cragno: rischio espulsione per il portoghese, critiche sui social

Si attendeva la risposta sul campo di Cristiano Ronaldo, dopo le critiche dopo l’eliminazione in Champions League e la brutta prova contro il Porto, ed è arrivata. In mezz’ora, tre reti al Cagliari, per ribadire di essere ancora un giocatore decisivo. Ma sulla prestazione di CR7 si allunga un’ombra. Ha rischiato molto, il fuoriclasse della Juventus, che poco dopo l’1-0 è entrato in malo modo su Cragno, portiere dei sardi.

Cagliari-Juventus, per i social zero dubbi: il fallo di Ronaldo è da espulsione

Su un cross di Chiesa, Ronaldo entra a gamba tesa sul volto di Cragno, che con coraggio aveva respinto in uscita. L’arbitro Calvarese estrae il giallo, ma al replay l’intervento scomposto lascia più di qualche dubbio. Il Var non interviene per segnalare la possibile espulsione, Cragno intanto rimane a terra per farsi medicare e ci rimane qualche minuto, rimediando un profondo taglio al mento. Su Twitter, la decisione arbitrale viene fortemente criticata e Ronaldo, suo malgrado, finisce ancora una volta nel mirino.

Cristiano #Ronaldo intervento da rosso. Entra a gamba alta tesa e in faccia al portiere….ammonito 🤷🏻‍♂️ #CagliariJuventus — Jacopo Roberto (@jrbasket2015) March 14, 2021

Ci lamentiamo dei rigori dati al milan…. il fallo di #ronaldo non è rosso ma ROSSO RAFFORZATO! #CagliariJuve — Eb🇮🇹 (@Traglius) March 14, 2021

la gamba tesa di #ronaldo non era da rosso diretto? 🤦🏽🤦🏽🤦🏽 #CagliariJuve — dema (@_1000stelle_) March 14, 2021

Ragazzi le cose sono due, o non capisco nulla di calcio, o quella di #Ronaldo è espulsione nettissima. Siate oggettivi, hanno espulso per molto meno…#CagliariJuventus #SerieA — IamDanieleGio (@IamDanielegio) March 14, 2021