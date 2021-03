Calciomercato Juventus, trattativa in stand by per il rinnovo di Dragusin

Nonostante le voci che davano per conclusa la trattativa, per il prolungamento di Dragusin con la Juventus c’è ancora da lavorare

Da mesi, vi raccontiamo tutti gli sviluppi della trattativa tra la Juventus e l’entourage di Radu Dragusin per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Come già riportato, le squadre interessate al 19enne difensore centrale non mancano: dal Lipsia al Newcastle passando per la pista Atalanta. Nel frattempo, i colloqui proseguono, ma, secondo le nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, c’è ancora da lavorare per arrivare, se arriverà, alla fumata bianca. Allo stato attuale, la trattativa vive una fase di stand by: il nocciolo della questione riguarda sempre il progetto tecnico che il club bianconero ha in mente per il calciatore romeno.

Adesso, dopo aver assorbito la ‘botta’ per l’eliminazione agli ottavi della Champions League per mano del Porto di Sergio Conceiçao, è probabile che le parti torneranno a sedersi al tavolo delle trattative per raggiungere la quadratura del cerchio, vista la volontà comune di proseguire l’esperienza insieme per diversi anni ancora. Ma, come detto, la Juventus deve stare attenta alle minacce esterne, che ci sono e sono pressanti. Attenzione puntata sul campo, con l’allenatore Andrea Pirlo che deve fare i conti anche col nuovo infortunio di Merih Demiral, fermo ai box per almeno venti giorni. Vi terremo aggiornati.