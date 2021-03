La Juventus di Andrea Pirlo per Meriò Demiral. Il difensore turco ha subito una lesione del muscolo retto femorale della coscia destra. Ecco i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie da casa Juventus. Andrea Pirlo deve fare i conti con un nuovo stop, quello di Merih Demiral. Il difensore turco, protagonista in negativo del match contro il Porto in Champions League, si è sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

I tempi di recupero sono di circa 20 giorni. L’ex Sassuolo sarà dunque costretto a saltare i prossimi match di campionato contro Cagliari, Napoli e Benevento, facendo rientro dopo la pausa per le Nazionali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione in attacco | Via Ronaldo, torna l’ex!

Juventud, Demiral punta il derby

Una stagione non proprio fortunata per Demiral, che ha già saltato diverse partite per problemi muscolari. Il classe 1998 ha totalizzato 23 presenze, 14 in Serie A, 5 in Champions League e 4 in Coppa Italia. Martedì nel match più importante della stagione è stato schierato dal primo minuto da Andrea Pirlo. La sua prova è stata subito macchiata dall’episodio in area di rigore che ha portato l’arbitro a concedere il rigore per il Porto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, firma in bilico | Trattativa congelata

Demiral, a questo punto, non risponderà alla convocazione della Nazionale turca e punta a rientrare il prossimo 3 aprile contro il Torino, altrimenti il match successivo contro il Genoa. Una perdita importante per Pirlo che deve provare a conquistate 9 punti nelle prossime tre partite di campionato. L’ex Sassuolo verrà quasi certamente sostituito da de Ligt. I problemi accusati contro il Verona sono ormai alle spalle per l’olandese e con il Cagliari affiancherà in difesa, Danilo e Bonucci. Anche Giorgio Chiellini è a disposizione e tornerà certamente utile in queste partite.