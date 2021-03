La Juventus si lecca le ferite dopo la cocente eliminazione in Champions League. Big in bilico: c’è la delicata questione sul rinnovo di Dybala da risolvere

La Juventus si interroga sul futuro dei sui big, in particolare di Cristiano Ronaldo, dopo l’ennesima uscita di scena dalla Champions League. La ‘Vecchia Signora’ ha fallito nuovamente l’assalto alla competizione europea più blasonata, eliminata dal meno quotato Porto dopo i tempi supplementari nella drammatica (a livello sportivo) sfida dell’Allianz Stadium. CR7 impalpabile e protagonista in negativo sulla rete decisiva di Sergio Oliveira, con il salto girato di spalle dalla barriera che ha agevolato la marcatura del centrocampista dei ‘Dragoes’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, il rinnovo non arriva: gli scenari su Dybala

Il cinque volte Pallone d’Oro è in scadenza nel 2022, ma la delusione in Champions potrebbe cambiare gli scenari ed aprire all’addio alla ‘Vecchia Signora’ con un anno di anticipo. Ma non c’è solo Cristiano Ronaldo in bilico nel nuovo progetto di Agnelli e della dirigenza della Continassa. Da decifrare quale sarà il destino dei senatori Buffon e Chiellini, che senza rinnovo direbbe addio al calcio giocato. In bilico c’è anche il destino in bianconero di Paulo Dybala, con la telenovela sul prolungamento di contratto ancora lungi dall’avere una sua connotazione definitiva. L’incontro con l’entourage del numero dieci è stato più volte rinviato, nonostante la presenza del suo agente a Torino nell’autunno scorso. Come riporta il ‘Corriere della Sera’, il rinnovo dell’ex fantasista del Palermo con la Juventus resterebbe al momento congelato.

Nuovi sviluppi si attendono su questo fronte nelle prossime settimane, con la situazione della ‘Joya’ che potrebbe diventare una vera e propria patata bollente in estate ad un anno dalla scadenza del contratto. Intanto Dybala lavora e suda alla Continassa per mettersi alle spalle l’infortunio al ginocchio e ritornare il più presto possibile in campo per dare una mano a Pirlo e alla squadra per il finale di stagione. In attesa di una firma che tarda ad arrivare…