Morata, Dybala, Arthur: Chi Recupera per il PORTO?

#Juventus #Dybala #Morata



Infortuni Juve: ecco le condizioni di Morata, Dybala e Arthur



Insieme al nostro Mirko Calemme facciamo il punto sui giocatori infortunati in casa Juventus, in particolare sulle condizioni di Morata, Dybala e Arthur. Ecco le ultime in vista della sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto, in programma il prossimo 9 marzo. Tutti gli aggiornamenti.



🔔 Iscriviti al nostro canale: https://bit.ly/30bNNx9



‼️ Esclusive, approfondimenti e ultime news di calciomercato in diretta 24 ore su 24!



SEGUI CALCIOMERCATO.IT SU:



Sito: www.calciomercato.it

Facebook: https://bit.ly/2C7SRuw

Twitter: https://bit.ly/2ZqSNih

Instagram: https://bit.ly/32i01Y4