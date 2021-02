Juventus, infortunio Dybala: l'argentino vola a Barcellona per un controllo

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, Dybala oggi è volato a Barcellona per un controllo dal professor Cugat: le ultime

L’emergenza infortuni in casa Juventus continua a tenere banco. Andrea Pirlo è arrivato al momento decisivo della stagione con una rosa decimata e senza poter contare su diversi elementi di primo piano. Nella giornata di oggi, però, sono arrivati importanti aggiornamento sul fronte Dybala. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, l’argentino oggi è volato a Barcellona per un controllo al ginocchio dal professor Cugat. Questa visita è stata concordata dall’entourage del giocatore e dallo staff tecnico bianconero, tanto che ad accompagnarlo è andato anche il medico della Juventus.

Juventus, Dybala vola a Barcellona | Ecco quando può tornare

La decisione di intraprendere questo viaggio in Catalogna per sottoporsi ad un più approfondito controllo è stata presa già da diversi giorni. Paulo Dybala, infatti, continua a sentire fastidio al ginocchio. Un fastidio che, in certi casi e per certi movimenti, diventa addirittura dolore. Ecco, quindi, che è arrivato il placet di Andrea Pirlo per effettuare dei controlli più approfonditi. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, dal consulto con il professor Cugat non sono emerse complicazioni e sono state date indicazioni per delle terapie lenitive.

Insomma, ha avuto esito positivo il controllo effettuato in data odierna: anche lo stesso Dybala è uscito con maggiore serenità dallo studio del professor Cugat. L’obiettivo realistico che ha in mente la ‘Joya’, e anche la Juventus, è quello di essere a disposizione per giocare una mezz’ora contro il Porto. Un’eventualità che permetterebbe a Pirlo di avere a disposizione un’arma in più per ribaltare il risultato dell’andata.