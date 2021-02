CM.IT | Calciomercato Juventus, rinnovo Dragusin: c'è ancora distanza

Radu Dragusin, come annunciato dall’allenatore della Juventus Pirlo, potrebbe giocare oggi a Verona. Ma tiene banco anche il rinnovo di contratto

La Juventus si presenta questa sera a Verona, per affrontare l’Hellas di Ivan Juric, in grande emergenza. Tantissimi gli indisponibili per l’allenatore Andrea Pirlo, da Morata a Cuadrado passando per Dybala e Chiellini, a cui si è aggiunto lo squalificato Danilo. E proprio in virtù di questa emergenza, il tecnico bianconero potrebbe tornare all’originaria difesa a 3, con Demiral, de Ligt e Alex Sandro, oppure optare per l’inserimento dal primo minuto di Radu Dragusin a destra e insistere sullo schieramento difensivo a 4. O, ancora, la presenza dall’inizio col mancino brasiliano in panchina. Allo stato attuale, pare che si tornerà al primo Pirlo, con i 3 centrali a difesa della porta, ma l’opzione Dragusin resta ancora viva per queste ore che mancano al fischio d’inizio, fissato per le 20.45. Ma c’è anche spazio per parlare del prolungamento contrattuale del 19enne calciatore dell’Under 23 di Lamberto Zauli, attualmente in scadenza nel giugno prossimo.

Calciomercato Juventus, tutto sul rinnovo di Dragusin

Come raccontato dalla nostra redazione in tempi non sospetti, sono tante le squadre interessate a Dragusin, dal Lipsia al Newcastle passando anche per la pista Atalanta, mentre la Juventus sta lavorando per cercare di blindare il romeno. Nelle scorse settimane, si è parlato di accordo vicino, ma allo stato attuale non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, bisognerà ancora lavorare per la fumata bianca. La questione da risolvere col suo entourage è, soprattutto, tecnica. Il progetto che la società presieduta da Andrea Agnelli ha intenzione di fare su Dragusin è di principale importanza, col calciatore che non appare, al momento, intenzionato a partire in prestito nelle prossime sessioni di mercato per fare esperienza altrove. Le parti continuano a trattare per arrivare, nel più breve tempo possibile, alla quadratura del cerchio. Si respira ottimismo, anche se al momento non è possibile ipotizzare una tempistica.