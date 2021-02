Verona-Juventus, convocati Pirlo | Aggiornamento ufficiale su Dybala!

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Verona. Emergenza in difesa e attacco: l’aggiornamento su Dybala

La Juve ha diramato la lista dei convocati di Andrea Pirlo prima della partenza per Verona, dove domani sera, alle ore 20.45, i bianconeri saranno impegnati contro l’Hellas di Juric. Sono confermate tutte le assenze della vigilia, da Bonucci e Chiellini, passando per Cuadrado, Arthur e lo squalificato Danilo, fino a Morata e Dybala. Per quanto riguarda le condizioni dell’attaccante argentino, il club fa inoltre sapere che “a seguito dei consulti specialistici effettuati questa settimana, proseguirà con un piano di recupero incentrato su terapie e allenamento differenziato in campo”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus ha deciso: sarà riscattato | Le cifre

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;

Difensori: de Ligt, Alex Sandro, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Capellini;

Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters;

Attaccanti: Ronaldo, Rafia, Marques, Aké.