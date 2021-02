La Juventus continua le trattative per il rinnovo contrattuale di Radu Dragusin: il giovane difensore rumeno è in scadenza il 30 giugno

La Juventus non vuole farsi scappare Radu Dragusin. Il giovane difensore rumeno è uno dei gioielli della cantera della ‘Vecchia Signora’ e ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La dirigenza della Continassa ha accelerato negli ultimi tempi per la firma pluriennale del classe 2002, cercando a gennaio dal Sassuolo nell’operazione Scamacca e che piace anche all’estero e in particolare al Lipsia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, rinnovo più vicino per Dragusin: la situazione

La Juve – come raccolto da Calciomercato.it – ha proposto un rinnovo pluriennale a Dragusin e c’è fiducia nell’ambiente bianconero per arrivare alla fumata bianca. Non c’è ancora l’accordo totale tra le parti, con l’entourage del 18enne talento che chiede garanzie tecniche sul proprio assistito come evidenziato nelle scorse settimane dalla nostra redazione. Il sodalizio campione d’Italia valuterebbe un eventuale prestito in Serie A dopo il prolungamento, scenario che al momento non trova feedback totalmente positivi da parte degli agenti del calciatore. Dragusin nella stagione in corso sta continuando il percorso di crescita tra Under 23 e prima squadra, dove viene convocato stabilmente da Pirlo.

Con i grandi il rumeno ha giocato da titolare in Coppa Italia contro Genoa e Spal ed esordito nella ripresa del match di Champions League con la Dinamo Kiev. Nella Juve B alla corte di Zauli, invece, ha trovato il primo gol da professionista lo scorso 13 febbraio con l’Albinoleffe.