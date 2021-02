La Juventus punta a rinforzare la difesa. Come partner di de Ligt a partire della prossima stagione, occhio a Raphael Varane del Real Madrid

Chiellini potrebbe ritirarsi, Bonucci è in evidente calo e Demiral non ha ancora grande continuità, ecco perché la Juventus punta a rinforzare la difesa. L’obiettivo è l’acquisto di almeno un giocatore di spessore internazionale. A tal proposito, occhio a quel Raphael Varane in scadenza nel 2022 con il Real Madrid e il cui arrivo a Torino è stato spesso ‘legato’ a quello del suo mentore e attuale allenatore Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Spagna: Pirlo telefona a Varane

Oggi in Spagna, però, lo accostano con decisione ai bianconeri slegandolo da ‘Zizou’. Anzi ‘Don Balon’ parla apertamente di scesa in campo di Andrea Pirlo: il tecnico bresciano avrebbe telefonato al 27enne transalpino chiedendogli evidentemente la sua disponibilità a trasferirsi a Torino. In pressing su Varane ci sarebbe anche Cristiano Ronaldo, suo compagno a Madrid. Varane ha uno stipendio di 8,5 milioni netti l’anno, in caso di mancato accordo per il rinnovo Perez potrebbe non chiedere più di 50-55 milioni di euro per il cartellino, ambito da mezza Europa, dal Paris Saint-Germain al Manchester United fino al Liverpool.