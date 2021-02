Juventus-Inter sarà la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia e sancirà dunque la prima finalista. Le probabili formazioni, gli intrecci di calciomercato e la diretta TV

Juventus-Inter parte seconda. Bianconeri e nerazzurri si affrontano stasera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia che sancirà così la prima finalista della seconda competizione nazionale. Si riparte dal 2-1 di San Siro a favore di Ronaldo e soci, trascinati proprio dalle giocate di CR7 che aveva ribaltato l’iniziale vantaggio firmato da Lautaro Martinez. La squadra di Pirlo sembra aver trovato solidità e continuità di risultati e alla luce della sfida di sette giorni fa parte leggermente favorita. L’Inter dal canto suo è obbligata a vincere e a farlo segnando almeno due gol per delegittimare le reti in trasferta messe a segno dai bianconeri. Tutto ciò che c’è da sapere su Juventus-Inter: le probabili formazioni, il calciomercato e dove seguirla in TV e streaming. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus-Inter, le scelte di Pirlo e Conte per stasera

Non mancheranno gli assenti da una parte e dall’altra per il confronto diretto di questa sera con Pirlo che ha dato due indicazioni su tutte. In primis l’impiego di Buffon dal primo minuto, e in secondo luogo la presenza di Dejan Kulusevski come partner di Cristiano Ronaldo. In difesa nella linea a 4 torna Cuadrado che aveva riposato in campionato per parte della sfida, mentre il dubbio è al centro dove Demiral e de Ligt sono in vantaggio su Chiellini. A sinistra ci sarà Danilo. In mediana ritorna Bentancur, squalificato contro la Roma, con Rabiot al suo fianco e McKennie e Chiesa a completare il reparto. Out Ramsey, Dybala e probabilmente il febbricitante Arthur. Attesa per capire se Morata sarà almeno in panchina.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. ALL.: Pirlo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Martinez. ALL.: Conte.

In casa Inter tutti gli indizi portano al rilancio di Christian Eriksen di nuovo da mezzala con Brozovic e Barella a completare il reparto. In difesa la formazione tipo con Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Hakimi occuperà la corsia di destra mentre per il resto, Darmian sembra più avanti rispetto a Perisic e Young per la fascia sinistra. In attacco torna Lukaku dopo la squalifica a far coppia con Lautaro Martinez. Out Sanchez e Vidal.

Juventus-Inter, dove vederla in TV e streaming

Calcio d’inizio alle 20:45 per Juventus-Inter che sarà trasmessa in diretta esclusiva sulle reti Rai. L’emittente nazionale che detiene i diritti della Coppa Italia metterà la super sfida a disposizione dei telespettatori sul canale Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Juve-Inter potrà essere seguita in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma gratis della Rai utile per PC, smartphone e tablet.

Calciomercato Inter e Juventus, gli obiettivi per l’estate: da Dybala al rinnovo di Ronaldo

I destini di Juventus e Inter potrebbero intrecciarsi anche in sede di calciomercato. Bianconeri e nerazzurri già un paio d’anni fa ipotizzarono uno scambio per portare Dybala alla corte di Conte e Marotta non sembra essersi ancora arreso. Il dirigente interista potrebbe fare un nuovo tentativo per la ‘Joya’ che sta vivendo un’annata complicata. Chi invece viaggia a gonfie vele è Cristiano Ronaldo impegnato invece sul versante rinnovo con la Juventus che potrebbe anche decidere di prolungare ulteriormente il rapporto col cinque volte Pallone d’oro andando a spalmare l’ingaggio.

Per la difesa bianconera oltre alla suggestione Sergio Ramos, al centro di un caso di mercato, Paratici e soci pensano anche al giapponese Tomiyasu che sembra essersi raffreddato in ottica Milan. Occhio quindi al duello proprio tra la Juventus e la stessa Inter che potrebbe essere interessata ad un calciatore con le caratteristiche del nipponico, sempre impiegato in questa Serie A. In vista della prossima estate inoltre i bianconeri di Pirlo dovranno valutare le posizioni di calciatori come Bernardeschi, Rabiot e soprattutto Ramsey che potrebbero uscire per far spazio ad un nuovo arrivo in particolare in mediana dove si sogna il solito Pogba oltre ai vari Aouar e Locatelli.

L’Inter dal canto suo prima di mettersi a caccia di un nuovo centrocampista, di un esterno sinistro e di un vice Lukaku, dovrà risolvere le questioni societarie. Attesa per capire la decisione di Zhang in merito alla proposta di Bc Partners: le parti sono al lavoro per limare le divergenze rispetto all’offerta formale di giovedì scorso da 800 milioni di euro.