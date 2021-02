Calciomercato Juventus, due obiettivi per l’attacco possono sfumare: la regia di Raiola che tratta con il Barcellona

Nei progetti della Juventus per la prossima sessione di mercato, c’è quello di andare a caccia di importanti rinforzi specialmente in attacco. Paratici vuole procedere nel processo di rinnovamento della rosa bianconera, mantenendo la competitività della squadra sempre ad altissimi livelli. Ma dalla Spagna arrivano brutte notizie per i campioni d’Italia, che con la regia di Raiola possono vedere sfumare due obiettivi per la prima linea.

Calciomercato Juventus, il Barcellona all’assalto di Haaland e Depay

Secondo ‘El Gol Digital’, il candidato alla presidenza del Barcellona, Laporta, ha a propria volta in mente un ambizioso piano di restyling per i blaugrana. In vista della prossima stagione, quattro grandi obiettivi in entrata, di cui tre a costo zero: Eric Garcia, Alaba e Depay, già seguito appunto dai bianconeri. Il quarto colpo sarebbe rappresentato da Haaland, un innesto che potrebbe essere coperto dalle cessioni di giocatori come Coutinho, Umtiti, Junior Firpo, Pjanic, Lenglet e Braithwaite. In questo modo, ci sarebbe anche la possibilità di lavorare senza troppe limitazioni al rinnovo di Messi. Per la nuova coppia di attaccanti, si parlerà ovviamente con Raiola, che ha la procura di entrambi e che di fronte alla giusta proposta economica farà il possibile per portarli al ‘Camp Nou’.