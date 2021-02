Juventus tra le big d’Europa interessate a Sergio Ramos: il rinnovo con il Real Madrid sembra più lontano, Florentino Perez sancisce la deadline

In casa Real Madrid continua a tenere banco il futuro di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo avrebbe lanciato un ultimatum al club, ma sembra che anche la società abbia sancito una data di scadenza oltre alla quale non sembra intenzionata andare. Tutti i più grandi club europei sono molto vigili e attenti, pronti ad approfittare di un possibile colpo a zero. Ramos, nonostante i 35 anni che compirà a marzo, è ancora considerato uno dei migliori difensori in circolazione e l’occasione di acquistarlo a zero è ghiottissima.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos: rinnovo entro febbraio

La Juventus è una delle società più interessate, insieme alle big inglesi e al Paris Saint-Germain. Il problema maggiore, che riguarda anche lo stesso Real Madrid, è la elevata richiesta del difensore per quanto riguarda lo stipendio.

E secondo ‘Don Balon’, il giocatore non è intenzionato ad abbassare le proprie pretese. Le insistenti voci su Alaba al Real, inoltre, non sono state gradite da Ramos. E nel frattempo Florentino Perez avrebbe fissato una data di scadenza in merito all’eventuale rinnovo del difensore. Si deciderà tutto entro l’ultimo giorno di febbraio. E’ questa la deadline fissata dalla proprietà ‘blanca’: l’obiettivo è quello di velocizzare le cose, anche se il Real Madrid non è intenzionato a versare al giocatore 15 milioni di euro annui.