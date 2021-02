Calciomercato Juventus, ultimatum Sergio Ramos

In scadenza di contratto a giugno, Sergio Ramos è già libero di firmare con un’altra squadra e il suo nome è stato accostato anche alla Juve

Dopo il putiferio scatenato con un like ad una notizia sul suo addio, Sergio Ramos resta, insieme a Messi, l’argomento più dibattuto dai media spagnoli. In scadenza di contratto il prossimo giugno, il difensore viene dato già lontano dal Real Madrid a fine stagione, ma la situazione resta comunque in divenire. Di sicuro, permane una distanza importante tra domanda e offerta, al punto che i quotidiani spagnoli parlano di un muro contro muro con Florentino Perez.

Calciomercato Juventus, ultimatum di Sergio Ramos

Accostato a Juventus, Liverpool, Manchester City, United e Psg, il 34enne spagnolo secondo ‘El Mundo’ nel corso dell’ultima riunione avrebbe lanciato un aut aut al club spagnolo, minacciando l’addio in assenza di un accordo sulle attuali richieste economiche e di durata del contratto. Un vero e proprio ultimatum, dunque, che dimostra come il capitano dei Blancos non abbia intenzione di compiere passi indietro rispetto alle proprie pretese.