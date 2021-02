In casa Real Madrid attende una soluzione definitiva la grana legata al futuro di Sergio Ramos. Lo spagnolo alimenta la polemica e può partire

Tutti pazzi per Sergio Ramos che tra i calciatori a scadenza 2021 resta tra i più appetiti in giro per l’Europa. Il capitano del Real Madrid è diventato un vero e proprio caso per un mancato prolungamento con il club di Florentino Perez: l’intesa economica non è mai arrivata e lo storico difensore dei ‘blancos’ potrebbe davvero essere alle battute conclusive della sua lunga e gloriosa avventura nella capitale spagnola. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, sogno Sergio Ramos: addio più vicino al Real

Accostato tra le altre anche alla Juventus in Italia, Sergio Ramos è sempre più lontano da Madrid e dal rinnovo con il Real come evidenziato anche da ‘El Chiringuito’. Josep Pedrerol ha sottolineato come il numero 4 debba decidere se restare o andarsene dopo aver anche detto a Florentino Perez di aver ascoltato offerte da altri club. Il presidente ha fatto capire come Ramos sia libero di cambiare aria qualora abbia ricevuto proposte più allettanti all’estero. Intanto lo spagnolo ha alzato un polverone con un like su Instagram ad una notizia relativa proprio al suo addio al Real. Intanto Pedrerol fa sapere che il futuro dipende solo da Ramos in quanto ha già l’offerta.