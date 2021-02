Novità importanti in ottica calciomercato Juventus dalla Spagna. Pirlo avrebbe dato l’ok alla cessione di Bentancur per 35 milioni

Squalificato in campionato, Rodrigo Bentancur sarà sicuramente tra i protagonisti dal primo minuto del derby d’Italia di stasera tra Inter e Juventus, valido come andata delle semifinali di Coppa Italia. Il centrocampista uruguaiano sta tornando ai livelli visti con Allegri prima e Sarri poi, tanto da diventare un punto fermo dello scacchiere di Pirlo, il quale lo ha schierato titolare 4 volte su 6 in Champions League e 14 su 20 in Serie A. Nonostante il contratto rinnovato 18 mesi fa fino al 2024, la sua permanenza a Torino la prossima stagione viene messa in discussione. I 12,5 milioni di euro spesi per prenderlo dal Boca Juniors sono già stati ammortizzati quasi tutti, quindi la sua cessione porterebbe una grossa plusvalenza.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: ok di Pirlo alla cessione di Bentancur

Stando a quanto riportato dal portale iberico ‘Don Balon’, Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona, avrebbe avuto contatti con l’entourage di Bentancur. Il mediano sudamericano viene giudicato il sostituto ideale di Busquets. Dal canto suo la Juve non vorrebbe cedere il giocatore nativo di Nueva Helvetia, mentre il tecnico Pirlo avrebbe dato il benestare alla sua partenza, preferendo puntare su McKennie. Il prezzo del cartellino sarebbe stato fissato a soli 35 milioni di euro. Difficile che Agnelli possa accettare un’offerta del genere.