In vista della prossima stagione si pensa già ai possibili cambi di panchina che potrebbero arrivare in Serie A: grande attesa per il futuro di Conte e Pirlo

Inter e Juventus si preparano stasera al primo round della semifinale di Coppa Italia, pochi giorni dopo il confronto in campionato a forti tinte nerazzurre. Per questo il confronto tra Andrea Pirlo e Antonio Conte è particolarmente atteso, anche in vista dei possibili scenari futuri a fine stagione. Le strade di entrambi potrebbero essere collegate, dal momento che spesso il tecnico salentino è stato accostato alla panchina bianconera.

Calciomercato Juventus, Biasin su Conte in bianconero: “Agnelli confermerà Pirlo”

Questo soprattutto in caso di fallimento su tutta la linea da parte di Pirlo, al debutto in panchina in questa stagione. E soprattutto nel caso in cui Suning decida di abbattere i costi eliminando anche una spesa importante come l’ingaggio di Conte. L’ex centrocampista di Milan e Juve però sembra ben saldo e ad allontanare questa ipotesi ci ha pensato anche Fabrizio Biasin, intervenuto a CMIT TV: “Conte-Juventus? No, intanto perché Pirlo è stato scelto da Agnelli, che vuole confermarlo anche per la prossima stagione. E poi perché Conte ha un contratto da 12 milioni di euro netti, difficili da sciogliere. Secondo me ci sono più possibilità che resti, piuttosto che possa andar via”.