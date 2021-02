Calciomercato Juventus, futuro De Sciglio: l’annuncio del terzino!

Mattia De Sciglio si augura di rimanere ancora in Ligue 1 per continuare a vestire la maglia del Lione. Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus

Mattia De Sciglio vuole restare al Lione. Il difensore di proprietà della Juventus, trasferitosi in prestito con diritto di riscatto al club francese, si è ambientato bene e si augura una permanenza in Ligue 1: “Sono concentrato sul presente e voglio fare del mio meglio fino alla fine del campionato – afferma il giocatore in conferenza stampa in vista del match contro il Digione -. Sono felice, ma come dico spesso, si può sempre migliorare”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di CalciomercatoISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Scamacca | L’annuncio di Carnevali

VOGLIA DI LIONE – “Il futuro? Voglio giocare delle buone partite qui fino alla fine del campionato e spero di essere convocato per l’Europeo – conclude De Sciglio – Di sicuro non mi dispiacerebbe restare a Lione“.