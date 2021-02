Calciomercato Juventus, Carnevali su Scamacca

Arrivano le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sul futuro di Gianluca Scamacca

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Di seguito, le parole del dirigente neroverde: “Scamacca è nel mirino di tanti club, anche noi vorremmo portarlo da De Zerbi. Non è da escludere che la situazione possa restare così com’è. Al momento è un tesserato del Genoa e pensare a un trasferimento non è facile”. Il giocatore da tempo è finito anche nel mirino della Juventus.

Prosegue poi Carnevali: “Il nostro obiettivo è far crescere Scamacca, è in prestito al Genoa perché lo ritenevamo uno step fondamentale per la sua crescita. Se dovessimo venderlo, sarebbe solo a titolo definitivo. Non accetteremo formule con prestito con diritto di riscatto o simili”. Chiusura sul mercato in entrata: “Dobbiamo già pensare al mercato estivo, ma bisogna vedere se la situazione sarà ancora questa. Siamo in fase di emergenza, in entrata il mercato è assolutamente chiuso”.