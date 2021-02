Inter-Juventus stasera in campo in Coppa Italia, le scelte di formazione di Conte e Pirlo per l’andata della semifinale

Stasera a San Siro, ore 20.45, primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Doppia sfida di grande fascino e che vale l’accesso alla finale del torneo. Conte e Pirlo di nuovo di fronte due settimane dopo il match di campionato vinto 2-0 dai nerazzurri, ci saranno diversi cambiamenti nelle formazioni.

Inter senza gli squalificati Hakimi e Lukaku, assenze pesanti per Conte che varerà però la miglior formazione possibile. Unico dubbio, stando a ‘Tuttosport’, in difesa, tra Kolarov e Bastoni, per completare la linea con de Vrij e Skriniar. Per il resto, Darmian sulla destra con il trio titolare in mezzo formato da Barella, Brozovic e Vidal, Young sulla sinistra, con Sanchez insieme a Lautaro Martinez davanti. Per la Juve, Pirlo determinato a varare un po’ di turnover. Buffon tra i pali, torna de Ligt in difesa a far coppia con Bonucci. Cuadrado potrebbe scalare in avanti come esterno offensivo, con Chiesa a partire dalla panchina. Turno di riposo almeno inizialmente anche per Morata, con Kulusevski che dovrebbe partire dall’inizio insieme a Cristiano Ronaldo di punta.