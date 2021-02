Inter-Juventus, Pirlo: “Buffon titolare. Ecco cosa voglio vedere”. Poi annuncia un forfait

Le parole di Andrea Pirlo alla vigilia di Inter-Juventus, match di andata della semifinale di Coppa Italia. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero

Giornata di vigilia per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri domani sfideranno l’Inter per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni: “Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza – ammette a JTV -. Sarà il primo round, perché è una partita che si gioca sui 180 minuti, quindi domani sarà importante gestirla bene, perché non sarà decisiva. La gara contro l’Inter in campionato ha insegnato tanto, in primis che quando non siamo sul pezzo non siamo noi stessi, ma da lì siamo ripartiti con grandi prestazioni. Domani mi aspetto la solita Inter, che cercherà di mettere in campo le sue idee. Conosciamo bene l’allenatore, quindi ci siamo preparati in questi giorni a quello che potrà accadere domani in campo. L’Inter è molto brava a chiudersi e ripartire, con giocatori veloci e bravi a tenere il campo e negli inserimenti: dovremo disputare una partita molto attenta”.

SCONFITTA IN CAMPIONATO – “Ci ha insegnato tanto – prosegue Pirlo – quando non siamo sul pezzo non siamo noi stessi, non siamo la Juventus. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare subito il Napoli in una finale quindi ci ha subito rialzato l’attenzione”.